Badger wrestlers on a winning roll!

The Badgers participated in a dual vs. Columbus, Friday, January 13, 2017 with the following results:

Valentine (VALE) 32.00 won over Columbus (COLU) 24.00

152: Caleb Long (VALE) over Carson Zwingman (COLU) (Dec 5-1)

160: Anthony DeAnda (COLU) over Kieron Wenig (VALE) (Dec 5-1)

170: Donald Stephen (VALE) over Zach Baldwin (COLU) (Dec 10-8)

182: Kasten Grape (COLU) over Joshua Bachelor (VALE) (Fall 0:27)

195: Colton Wolfe (COLU) over Dean Haase (VALE) (Fall 1:04)

220: Wyatt Olcott (COLU) over Steven Shields (VALE) (Fall 0:12)

285: Cy Marshall (COLU) over Jared Fulton (VALE) (Dec 6-5)

106: Jarrett Battershaw (VALE) over Clay Cerny (COLU) (Dec 4-2)

113: Gage Krolikowski (VALE) over Carter Kucera (COLU) (Dec 11-5)

